Grande Fratello Vip: botta e risposta a distanza tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, ecco cosa è successo

La frecciata di Oriana Marzoli dopo le ultime dichiarazioni di Nikita Pelizon a Casa Chi.

Nuovo botta e risposta a distanza tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Il motivo? Le ultime dichiarazioni rilasciate dalla vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip a Casa Chi non sono per niente piaciute all'influencer venezuelana, che le ha lanciato una velenosa frecciata sui social.

Nikita Pelizon e Oriana Marzoli: non c'è pace per le due ex concorrenti del Gf Vip

Non c'è pace per Oriana Marzoli e Nikita Pelizon che, a poche settimane dalla finale del Grande Fratello Vip, continuano a stuzzicarsi a distanza. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, la vincitrice della settima edizione ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa di Cinecittà e ha colto l'occasione anche per parlare della coppia formata dalla venezuelana e Daniele Dal Moro:

Oriana e Daniele personalmente penso che sono bellini, mi piace questo lato sensibile che esce da parte di entrambi. Per quanto mi riguarda credo che Oriana si sia tanto legata a Daniele inizialmente (quindi non parlo di adesso) per un discorso proprio di fattore di conquista [...] Vedere questi continui rifiuti da parte di Daniele era una cosa che la mandava in bestia perché lei doveva assolutamente riuscire nell’obiettivo che si era auto-imposta perché erano tre i ragazzi nella Casa [...] Ci sono tante persone che pur di stare non da sole, stanno con tante altre.

Le dichiarazioni della Pelizon, però, non sono per niente piaciute alla Marzoli. L'influencer venezuelana, che si trovava a cena insieme al suo amato Daniele, ha infatti subito replicato sui social lanciando una frecciata alla sua ex compagna di avventura: "Alcuni si godono ogni momento con la gente a cui vogliono bene, altri no! Unbesitocarino".

