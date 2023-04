Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon e il like contro Luca Onestini e Ivana Mrazova

Gossip TV

Una frecciatina della Pelizon nei confronti di Luca e Ivana sta facendo molto mormorare il web.

Sta facendo molto discutere un like di Nikita Pelizon riguardante Luca Onestini e Ivana Mrazova che di recente hanno trascorso alcuni giorni insieme, facendo sperare i fan nel tanto atteso ritorno di fiamma. L'ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca, si sono rivisti a Milano, trascorrendo una giornata insieme felici e spensierati nel capoluogo lombardo con tanto di foto e video postate sui social.

Un cinguettio su Twitter non particolarmente morbido nei confronti di Ivana, è stato notato dalla Pelizon che ha messo un eloquente like, esprimendo forse il suo stesso pensiero:

Ecco il tweet in questione:

"Miss collutorio quando capirà che disonesto la usa solo per i suoi scopi sarà troppo tardi. A lui interessa solo i like e follower, falso come non mai. Una mer*a di uomo."

Nikita non ha mai nascosto di nutrire un interesse verso Luca il quale, più volte, ha preso le distante dalla modella triestina.

"La cotta per Onestini? E' stata breve, intensa, devastante, incomprensibile" ha affermato di recete la Pelizon su Instagram.

Dal canto suo, Luca, dal canto suo, ha ribadito più volte di voler rivedere Ivana dopo la conclusione del reality show, cosa che è avvenuta non immediatamente ma rispettando i loro tempi, come ha affermato lo stesso ex gieffino.