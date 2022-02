Grande Fratello Vip, bomba di Fabrizio Corona: "Sophie è innamorata di me, l'aspetto"

Gossip TV

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: la rivelazione dell'ex re dei paparazzi inguaia la Codegoni.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Fabrizio Corona, in un'esclusiva sul magazine Chi diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato di avere una storia d'amore con Sophie Codegoni, una delle protagoniste del reality show ed ex tronista di Uomini e Donne che da settimane è legata all'ex corteggiatore Alessandro Basciano che ha conosciuto all'interno della Casa di Cinecittà.

Le parole di Fabrizio Corona fanno esplodere la Casa? Ecco le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi rilasciate su Chi:

“Sophie io sono qui e ti aspetto ancora. Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora superato questa cosa. Alessandro Basciano? Lei è troppo per lui. Fra me e Basciano lei sceglierebbe me e il lavoro – ha dichiarato Corona – Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro che non le è passata ancora. Fra poco tanto ci vedremo, per forza, lavora con me, la rappresento ed ho molte idee per lei. Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui dovrebbe avere una mentalità da grande e lasciarle spazio. Lui non ne è in grado. Uno che perde la pazienza con Alex Belli cosa pensa possa fare quando vedrà Sophie con me? La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che lei ha adesso"

"La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei".

Alfonso Signorini, nel corso delle anticipazioni della puntata di questa sera, ha annunciato il bollente scoop di Corona che andrà forse a minare la stabilità della coppia formata da Sophie e Alessandro.

"Attenzione, nubi aleggiano su questa coppia. A loro due faremo vedere alcune fotografie che sono pubblicate sul nuovo numero di Chi, dove c’è Sophie abbracciata a Fabrizio Corona", ha dichiarato il conduttore. Prima di entrare nella Casa e anche nel corso della sua avventura nel reality, Sophie ha sempre sostenuto di essere legata da una grande amicizia con Fabrizio negando qualsiasi altro tipo di rapporto più intimo.

