Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli sbugiardato: la storia con Miriana Trevisan è falsa?

Gossip TV

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta mentendo sui sentimenti per Miriana Trevisan?

Continua a far discutere la storia d’amore nata tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli nella casa del Grande Fratello Vip. L’esperto di gossip sostiene di voler aspettare la showgirl e di essere realmente coinvolto, ma giungono nuovi scandali che mettono in dubbio i reali sentimenti di Biagio per Miriana.

Grande Fratello Vip, Miriana in pericolo? La verità su Biagio

Miriana Trevisan e la sua vita amorosa sono nuovamente al centro delle polemiche. La concorrente del Grande Fratello Vip ha intrapreso un rapporto con Biagio D’Anelli, prima che il gieffino venisse eliminato al televoto. Nonostante la lontananza e il poco tempo a disposizione per conoscersi nel profondo, Miriana crede a questa love story e attende di concludere il percorso nel reality show di Canale5 per riabbracciare Biagio. Nelle ultime settimane, tuttavia, sul cielo di Cinecittà sono volati messaggi d’avvertimento per Trevisan, messa in guardia sui reali sentimenti di Biagio.

In molti hanno accusato D’Anelli di aver approfittato del seguito della showgirl per assumere un ruolo di spicco sul piccolo schermo. Biagio si è difeso con le unghie e con i denti, accettando di sottoporsi alla quarantena per riabbracciare Miriana, nel mirino di Sonia Bruganelli, e cercare di appianare ogni dubbio sul loro futuro insieme. Nelle ultime ore, tuttavia, l’ex gieffino è stato oggetto di alcune rivelazioni sconvolgenti nello studio di Mattino 5.

Sembra che, nonostante continui a portare avanti il grande amore per Miriana, prima di varcare la porta rossa del Gf Vip, Biagio abbia parlato molto male della gieffina oltre che ha inviare messaggi che provano la sua intenzione di chiudere una volta conclusa la stagione televisiva del programma. Ad avanzare accuse sono Arianna David, Emanuela Titocchia e Patrizia Grompelli che asseriscono di avere prove che basterebbero a smascherare Biagio e ad aprire gli occhi a Miriana. Lui ha negato tutto, ma quale sarà la verità?

#GFVIP, Ci sono dei messaggi contro Miriana da parte di Biagio?! 😏



A #Mattino5 le donne si scagliano contro Biagio. Dove sarà la verità secondo voi? pic.twitter.com/6fG7p9YT8w — Mattino5 (@mattino5) March 2, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.