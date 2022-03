Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli rivela: "Soleil Sorge è l'unica che farà qualcosa di importante in tv"

Gossip TV

L'opinionista del Grande Fratello Vip elogia il percorso e il carattere di Soleil.

Soleil Sorge è stata la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non sia arrivata in finale come sperava, la bella influencer italo-americana, con il suo carattere schietto e a volte arrogante, ha conquistato tutti ed è riuscita a tenere sempre alta l'attenzione sul suo percorso nella Casa.

Sonia Bruganelli dalla parte di Soleil Sorge

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha accolto in studio la grande protagonista di questa edizione del reality show, ovvero Soleil. Il suo è stato un percorso molto forte, intenso, che è riuscito a conquistare tutti i telespettatori di Canale 5. Tra questi anche l'opinionista Sonia Bruganelli.

L'opinionista del Gf Vip ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui ha elogiato il carattere e il percorso fatto dalla Sorge nella Casa: "Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil Sorge. E credo anche che lei sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in tv". E infatti, stando alle ultime indiscrezioni, la bella influencer dovrebbe partecipare alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso.

"Il terzo giudice per adesso è un segreto, perché bisogna vedere se accetterà la proposta. Se si tratta di Soleil Sorge?" aveva dichiarato Barbara D'Urso a Verissimo "Per adesso è dentro la casa del Grande Fratello Vip, se arriverà in finale le comunicherò tutto alle 2 di notte". Soleil sarà davvero la terza opinionista del programma? Staremo a vedere.

