Grande Fratello Vip, Barù in vacanza… Ma non è solo!

Gossip TV

Alcuni indizi hanno portato i fan del Grande Fratello Vip a sospettare che Barù non sia in vacanza da solo.

Barù Gaetani ha conosciuto una certa notorietà grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip e al flirt, rinnegato e mai sbocciato, con Jessica Selassié. L’esperto di brace è ora in vacanza ma da alcuni scatti sembra non essere solo. Con chi sarà?

Grande Fratello Vip, vacanze per due per Barù?

L’ingresso di Barù nella sesta edizione del Grande Fratello Vip ha stravolto l’assetto della casa e ha creato un fandom incredibile, nato dalla simpatia che il gieffino sembrava nutrire per Jessica Selassié. La principessa etiope ha espresso il proprio interesse romantico, sperando di essere ricambiata e venendo invece delusa da Barù che, nonostante qualche occhiata languida, ha chiarito di non provare nulla per lei.

Leggi anche GF Vip, salta l'ingresso di Patrizia Groppelli

In effetti, poco dopo la fine del Gf Vip e l’inaugurazione del suo locale Braci a Milano, Barù ha intrecciato una liaison con la modella Ludovica Perrissinotto. La coppia non è mai venuta ufficialmente allo scoperto con foto e video, ma ha disseminato il web di indizi decisamente difficili da non notare. Da qualche settimana, tuttavia, i due sono molto distanti e Ludovica tra trascorrendo l’estate in solitudine, segno che la love story potrebbe essere giunta al termine.

Barù, invece, è fuggito in cerca di un po’ di relax al mare e uno scatto, in particolare, ha fatto credere che l’ex gieffino non sia da solo. Due sedie in riva al mare, infatti, fanno pensare che Barù abbia una nuova fiamma ma sarà veramente così? Al momento nessuna conferma da parte del diretto interessato.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.