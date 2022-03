Grande Fratello Vip, Jessica Selassié rivela il cachet di Manila Nazzaro, che reagisce così!

Gossip TV

Jessica e Manila si confrontano sul budget speso dalla produzione del Grande Fratello Vip per assicurarsi la loro presenza in Casa.

Argomento principe delle ultime settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia sembra essere il tema economico e la scelta di chi meriterebbe maggiormente di vincere i soldi del premio finale. Manila Nazzaro si è mostrata infastidita dalle parole delle Selassié, che hanno dichiarato più volte di voler vincere per aiutare la propria famiglia che si trova in crisi economica, che finalmente svela perché lei e la sorella tengono così tanto alla vittoria: Manila e gli altri Vipponi percepiscono molti più soldi per alloggiare a Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Jessica vuota il sacco sul cachet di Manila Nazzaro

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine e tutti i concorrenti puntano alla Finale e alla vittoria del montepremi di 100.000 euro, la cui metà dovrà essere devoluta in beneficienza ad un’associazione a scelta del vincitore. Jessica e Lulù Selassié non hanno timore di ribadire la loro intenzione di portare a casa la vittoria e i soldi, per poter aiutare la famiglia che sta attraversando un brutto periodo anche in termini economici. Le parole delle principesse etiopi hanno fatto infuriare Manila Nazzaro, che ha accusato Jessica e Lulù di marciare sulla situazione familiare sperando di portare il pubblico dalla loro parte.

Vedendo Jessica sempre più sicura della sua motivazione, Manila ha perso le staffe con le sorelle Selassié, per poi ascoltare pazientemente la spiegazione della principessa. “Certo che mi farebbe piacere vincere il montepremi e arrivare in finale con mia sorella. Non mi rimangio le frasi, se siamo in due abbiamo più possibilità. Non credo che siamo le sole a voler vincere qui dentro. I soldi ci farebbero comodo anche per aiutare la famiglia. […] Poi voi comunque guadagnate di più qui rispetto a noi due. Se vogliamo parlare di soldi e guadagni, di quanto ho guadagnato stando qui a lavorare per sei mesi, vi posso assicurare che è meno di quello che prendi tu e gli altri”, ha ammesso Jessica come riporta Biccy.

A questo punto, Manila ha replicato piccata: “Jessy non avrai guadagnato chissà quanto, ma tu stando sei mesi qui dentro hai investito sul tuo futuro. Diciamo che è comunque un investimento. Poi ovvio che prendi meno rispetto a noi e ci sta dai, penso che abbiamo 20 anni di carriera in televisione. Quindi ci sta pure che le cifre siano diverse”. Ma quanto avranno guadagnato con esattezza i concorrenti del Gf Vip durante questi lunghi mesi? Certamente dopo l’annuncio del prolungamento del programma i contratti sono stati ridiscussi, ma chissà se a favore o meno degli incassi dei Vipponi.

