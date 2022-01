Grande Fratello Vip, Barù al limite: ''Non respiro più'', scatta la Censura

Gossip TV

Barù si lancia in un’invettiva contro la mancanza di pulizia nella casa del Grande Fratello Vip.

La scarsa igiene degli inquilini della sesta edizione del Grande Fratello Vip sta diventando un problema sempre più pressante. Dopo le polemiche scatenate da alcune delle concorrenti che più, nel corso degli ultimi quattro mesi, hanno tentato di dare un ordine alla casa di Cinecittà, anche Barù si lamenta della sporcizia, ammettendo di essere al limite a causa di un problema di salute, ma scatta la censura.

Grande Fratello Vip, Barù furioso: cosa è successo?

Ormai lo abbiamo capito tutti: nella casa del Grande Fratello Vip l’igiene è pari a zero. Nel corso dei lunghi mesi di reclusione, i concorrenti hanno provato a collaborare, alternandosi in turni di pulizie, decidendo insieme regole per la civile convivenza, stuzzicandosi quando qualcuno si rifiutava di seguirle o di ignorarle. Più di una volta abbiamo assistito allo scontro tra gieffini proprio a causa di turni delle pulizie dimenticati, oppure sporcizia lasciata a fermentare nelle camere della casa di Cinecittà. Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli sono tra coloro che più di tutti hanno cercato di portare un po’ di pulizia e aria nuova, nonostante la stanchezza di dover continuare ad inseguire i colleghi per rimproverarli o chiedere loro un aiuto.

Il pubblico ha notato che anche Delia Duran, dopo aver fatto il suo ingresso e scombussolato Soleil Sorge, inviperita con Trevisan, non ha fatto altro che alternare lacrime a faccende domestiche. Sintomo, secondo i telespettatori del Gf Vip, che la situazione in casa è dir poco invivibile e drammatica. Anche Barù ha lamentato le condizioni pietose delle stanze, ammettendo di aver dovuto ricorrere più di una volta al suo inalatore, soffrendo di asma.

“Questa casa è piena di polvere. Fa schifo. Veramente invito, anzi no…Non vi invito a venirla a vedere perché fa veramente schifo dagli acari e dalla polvere che c’è .Io ho l’asma tutti i giorni, devo fare la pompetta, ho l’asma. Devo prendere antiallergici e antistaminici tutti i giorni”, ha sbottato Barù, prontamente censurato dalla redazione. Come poter cambiare le cose dopo tanti mesi? Alcuni gieffini sembrano totalmente insensibili al benessere comune ed estranei al mondo dell’igiene personale, tanto da lasciare mozziconi in giardino, non avvertire la scarsa sanità dell’aria che si respira nelle camere e il lavandino della cucina costantemente incrostato di rimasugli di cibo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.