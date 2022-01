Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Miriana nei miei confronti ha sempre del veleno, come può cerca di infangarmi"

Gossip TV

La verità di Soleil sul rapporto con Miriana al Gf Vip.

Soleil Sorge e Miriana Trevisan si sono rese protagoniste di numerose e accese discussioni al Grande Fratello Vip. Le due concorrenti, infatti, non sono mai riuscite a trovare un punto d'incontro proprio come ha raccontato l'influencer a Nathaly Caldonazzo.

Soleil Sorge e l'astio con Miriana Trevisan

Interpellata da Nathaly sull'astio nato con Miriana nella Casa del Grande Fratello Vip, Soleil ha confessato: "Io ho bisogno di coerenza nelle persone. Lei è entrata ed era super carina con tutti, mi faceva mille complimenti, poi dalla prima puntata è cambiata. Lì ho pensato 'ammazza che falsa', andavamo d'accordo davvero poi si è avvicinata a Nicola e ho iniziato a notare che lei stava giocando con i suoi sentimenti".

"Anche in quella situazione è stata incoerente" ha aggiunto la Sorge criticando il comportamento della Trevisan "...ho visto un cambiamento con Biagio, quindi con Nicola erano tutte scuse strumentalizzate per mettere le mani avanti. Io prendevo posizioni, lei invece nei miei confronti ha sempre del veleno. L'ho visto anche adesso con Delia, ma stanne fuori da una situazione che non ti riguarda".

Soleil ha concluso rivelando di aver capito la sua strategia fin dall'inizio del Gf Vip: "Lei se può cerca sempre di infangarmi o di dire cose brutte nei miei confronti. Io ascolto e analizzo le situazioni e quindi non mi può prendere in giro. Per questo lei fugge da me, sa che sono una delle uniche persone che l’hanno sgamata dal primo giorno. [...] Con me si è svelata".

