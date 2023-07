Grande Fratello Vip, Attilio Romita sposerà presto Mimma Fusco, un noto ex gieffino tra i testimoni

Gossip TV

Attilio Romita convolerà a nozze con Mimma Fusco: tra i testimoni un suo ex compagno d'avventura della settima edizione del Gf Vip.

L'ex volto del Tg 1, Attilio Romita, convolerà a nozze con Mimma Fusco, come già annunciato al magazine Chi e tra i testimoni ci sarà anche un noto ex compagno d'avventura della settima edizione del Gf Vip.

Gf Vip, Attilio Romita si sposa con Mimma Fusco, testimone Daniele Dal Moro

Romita, tra i recenti protagonisti del reality show, aveva annunciato le nozze con Mimma si sarebbero svolte prima di natale e ora sembra proprio che ci sia la fatidica data.

A confermarlo, Daniele Dal Moro che su Twitter ha annunciato che sarà il testimone del lieto evento

"Certo che tra tutti si è tirato dietro proprio me. Se volete vedermi in smoking, sicuramente usciranno tante foto", ha dichiarato l'ex tronista veneto in una diretta Twitch

"Le ho già dato l'anello, è stata la prima cosa che ho fatto appena uscito", aveva raccontato Attilio al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il conduttore del reality potrebbe essere l' ospite d'eccezione all'evento. Le nozze si svolgeranno a Bari, città natale dei futuri coniugi. Il rapporto con la compagna, l'imprenditrice pugliese, Fusco, era stato minato durante l'avventura di Romita dal rapporto di quest'ultimo con Sarah Altobello con la quale erravano avvenuti momenti e battute che più di qualcuno aveva giudicato equivoci. Terminato il reality show, l'ex gieffino aveva ammesso che con la compagna erano nati dei dissapori, oggi fortunatamente appianati.

"Ho ritrovato me stesso. Ho capito quanto è importante il mio grande amore. Abbiamo fatto una grande fatica per ritrovarci"

