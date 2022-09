Grande Fratello Vip: Attilio Romita pronto a entrare nella Casa di Cinecittà, le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Lo storico giornalista del Tg1 nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip?

Manca pochissimo alla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda il prossimo 19 settembre 2022 su Canale 5. Ma chi saranno i Vipponi che varcheranno la famosa porta rossa? Stando alle ultime indiscrezioni potrebbe entrare nella Casa di Cinecittà anche il noto giornalista Attilio Romita.

Attilio Romita nel cast del Gf Vip

Attilio Romita sarà nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip? A lanciare l'indiscrezione è stato Alberto Dandolo fra le pagine del settimanale Oggi, che ha anticipato il nome dello storico giornalista del Tg1: "Oggi vi può anticipare che Romita realizzerà un suo vecchio sogno: entrare nella casa più spiata dagli italiani…".

Romita sarà chiamato quindi a convivere nella Casa di Cinecittà con Giovanni Ciacci, la cantante Wilma Goich, George Ciupilan, Antonino Spinalbese e la conduttrice Patrizia Rossetti. Ci sarà inoltre anche Carolina Marconi, Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi.

Ma le sorprese non sono finite. Stando a quanto riportato da Lanostratv, anche il nome dell'attrice Gegia è stato accostato al cast della prossima edizione del Gf Vip. Intervistata dal settimanale Nuovo, l'attrice ha deciso di rompere il silenzio su una sua possibile partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: "Sono in vacanza a Gallipoli e mi sto godendo il mare della mia terra…Non so ancora niente…Quando tornerò a Roma, lo saprò…".

