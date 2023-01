Grande Fratello Vip, Attilio Romita nuovo scivolone che indigna il web: la frase su Nikita Pelizon

Gossip TV

Dopo le dichiarazioni nei confronti di Oriana Marzoli, Attilio Romita torna protagonista di alcune dichiarazioni di dubbio gusto: nel mirino, questa volta, Nikita Pelizon.

Ieri sera, l'ex mezzo busto del Tg 1 conversando con Oriana Marzoli e Sarah Altobello ha parlato di Nikita indignando molti utenti che hanno condiviso il video contestando le dichiarazioni di Attilio, il quale, nonostante abbia più volte alimentato polemiche con dichiarazioni sessiste e volgari, gode di molta simpatia da parte del conduttore e delle opinioniste.

"Io non mi riesco ad immaginare una cosa di se**o con Nikita, non mi fa sangue. Per niente, proprio per niente. Non mi scatena. Prenderla così, a morsi, proprio niente. Strappare il perizoma con i denti. No!" queste le parole di Attilio chiacchierando con Oriana e Sarah.

Qualche giorno fa, Romita ha parlato di Oriana come una "buona per un giretto". Un'affermazione abbastanza sgradevole che ha suscitato una reazione piuttosto forte di un noto volto della tv, l'ex insegnante di Amici, Anna Pettinelli: "Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista Fuori dalla casa."

Attilio potrebbe essere tua figlia, che schifo e che imbarazzo 🥶#gfvip #nikiters #donnalisipic.twitter.com/L2CC3S6jbZ — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 17, 2023

