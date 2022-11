Grande Fratello Vip, Attilio Romita pronuncia frasi orribili su Oriana Marzoli: ''Donna per una bottarella''

Gossip TV

Il web si infiamma e si scaglia contro Attilio Romita, chiedendo provvedimenti al Grande Fratello Vip dopo le orribili frasi su Oriana Marzoli.

Attilio Romita è uno dei protagonisti preferiti dal pubblico del Grande Fratello Vip per la sua grande schiettezza e per la volontà di non asservirsi alle dinamiche del reality show di Canale 5, esprimendo sempre la propria opinione. Nelle ultime ore, tuttavia, il giornalista ha perso moltissimi consensi, pronunciando orribili frasi sul conto di Oriana Marzoli, per lui buona solo per una “schiacciatina”.

Grande Fratello Vip, Attilio Romita rischia la squalifica?

Tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip più amati e sostenuti dal pubblico c’è, senza dubbio, Attilio Romita. Il giornalista è stato protagonista di diversi scivoloni contro la redazione, senza preoccuparsi di occultare il suo pensiero per uscire come un perfetto personaggio televisivo. Attilio è sincero, spesso anche troppo, e innesca discussioni nella casa di Cinecittà, osservando da abile giornalista anche le dinamiche tra gli altri concorrenti senza mai farsi sfuggire l’occasione di partecipare alla vita comunitaria.

Nelle ultime ore, tuttavia, Attilio potrebbe essersi giocato la sua occasione di spuntarla al televoto contro Giaele De Donà e Pamela Prati, due colonne portati di questa edizione con le loro controversie. Romita, infatti, si è lasciato andare a commenti piuttosto laidi nei confronti di Oriana Marzoli, affermando:

“A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto una schiacciatina, una bottarella - riporta Biccy - Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate?”.

Attilio si è lasciato andare ad un commento veramente orribile su Oriana, criticandola per la sua fisicità e apparenza, e ammettendo che la trova una donna con la quale è impossibile instaurare un rapporto maturo. Ragionamento che ha fatto inorridire Luca Onestini, immediatamente dissociatosi dalle parole del giornalista. Il pubblico del Gf Vip non sembra intenzionato a perdonare Romita e, chiedendo provvedimenti alla redazione del programma di Canale 5, promette di non salvarlo al televoto di questa sera. Nel frattempo, sale la tensione tra Giaele e Antonino che non si rivolgono più parola.

