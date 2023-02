Grande Fratello Vip, arriva la diffida per Attilio Romita

Gossip TV

Nel corso della trentunesima puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini ha comunicato ad Attilio Romito di essere stato diffidato: ecco cosa è successo.

Ieri, giovedì 9 febbraio 2023, è andata in onda la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip che è tornato in onda con il doppio appuntamento settimanale. Nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality show targato Mediaset, Alfonso Signorini ha comunicato ad Attilio Romito di essere stato diffidato.

Gf Vip, Attilio Romita diffidato dalla famiglia di Edoardo Tavassi

L'ex mezzo busto di Rai1 è stato criticato per alcune sue esternazioni abbastanza gravi nei confronti di altri compagni d'avventura tra cui Edoardo Tavassi. Proprio la famiglia di quest'ultimo, ha quindi deciso di diffidare Romita che non potrà più utilizzare alcuni termini rivolti all'ex naufrago.

"E’ giusto che io te lo dica…La famiglia Tavassi ha mandato una diffida per le espressioni forti come quelle di cui abbiamo parlato…" ha dichiarato Signorini.

Nello specifico, Romita ha paragonato i suoi compagni d'avventura paragonandoli ad associazioni mafiose. “Io ti dico comunque che da giornalista a giornalista tirare in ballo lo squadrismo o l’associazioni mafiose per queste cose mi sembra davvero fuori luogo. E’ un gioco il Grande Fratello Vip e le realtà a cui tu alludevi sono ben altre" ha voluto precisare il padrone di casa.

“A me ha detto che non ho futuro e a Giaele e Micol ha dato delle galline…Lui sa benissimo che non c’è bisogno di mettersi d’accordo…Lui fa le sparate…A me non interessa fare nessuna congiura contro di lui…” ha dichiarato Edoardo. Attilio ha accusato il gruppo anche di accordarsi per le nomination, fatto peraltro già più volte palesato anche da Sonia Bruganelli.

Romita non si è scomposto più di tanto sulla diffida e ha comunicato il desiderio avere un confronto con la madre di Edoardo Tavassi.

