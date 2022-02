Grande Fratello Vip, arriva il chiarimento tra Alex Belli e Davide Silvestri (VIDEO)

Gossip TV

Dopo le polemiche, arriva un confronto tra i due protagonisti del Grande Fratello Vip.

Alex Belli non deve occuparsi solo d’amore al Grande Fratello Vip. Durante il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia, infatti, l’attore si è reso conto che Davide Silvestri è molto freddo e distante nei suoi confronti e ha deciso di rimediare, con un confronto profondo che ha messo a nudo l’amicizia che nutre nei confronti del gieffino. Come avrà reagito Davide?

Grande Fratello Vip, Davide perdona Alex?

Al Grande Fratello Vip è tempo di parlare d’amicizia per Alex Belli. L’attore, dopo aver fatto una confessione indecente ad Antonio Medugno, si è trovato a dividere il turno nella radio del Gf Vip con Davide Silvestri, il suo amico più fidato nella Casa ma anche la persona che ha deluso di più con il suo comportamento ambiguo. Davide ha sofferto molto per quanto accaduto con Alex, sentendosi messo da parte e scoprendo un lato dell’attore che avrebbe preferito non vedere.

Approfittando del momento, Belli ha cercato un confronto pacifico, ammettendo: "Non bisogna aspettare per parlare di una cosa semplice: non ti ho saputo mai dire quanto ti voglio bene e ti stimo. Ma l’amore non è bello se non è litigarello, anche tra amici. Tu accetti me come sono, con tutte le mie incoerenze e contrasti. Quello che abbiamo vissuto qua dentro a livello creativo e istrionico, è una roba pazzesca”.

Davide, sebbene colpito dalla confessione di Belli, ha voluto ribadire il suo pensiero: “Lo so, ma io sono fatto così. Quello che penso di Alex è che ho due pensieri: uno positivo, ovvero l’Alex che io ho vissuto qua dentro, e per me ho vissuto tutto con lui… Poi c’è la seconda parte, dalla quale ho dovuto allontanarmi, e io gli ho detto che non ce la facevo più e non potevo accettare la situazione. Io sono rimasto fuori, altrimenti avrei dovuto attaccarlo, e mi è rimasto quel dolore. Io non sono arrabbiato con te, ho delusione”.

Manila Nazzaro ha fatto da paciere, chiedendo ad entrambi di essere onesti e parlare a cuore aperto, e Alex ha chiosato: “Io voglio ribadirti che non ti ho mai abbandonato. Per me è molto importante che tu lo sappia, noi siamo comunque dentro uno show che si chiama Grande Fratello, che racconta dinamiche umane. Ad un certo punto queste dinamiche prendono il sopravvento, e quello che è successo a noi in questo lungo periodo è di vivere in maniera intensa qualsiasi cosa successa qui dentro, anche la mia amicizia con te”. Dopo questo chiarimento, Davide e Alex troneranno ad essere inseparabili?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.