Grande Fratello Vip, Alex Belli spiazza Antonio Medugno: ''Ci starei con te e Delia''

Alex Belli conferma il desiderio espresso dalla compagna verso il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

Alex Belli ha tutta l’attenzione puntata contro, nessuno vuole perdersi i vari passaggi che porteranno alla conclusione della telenovelas del Grande Fratello Vip, soprattutto non quando l’attore ammette ad Antonio Medugno che avrebbe un rapporto a tre con lui e Delia Duran! Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Grande Fratello Vip, Belli spiazza Antonio Medugno

Mentre attendeva il ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip - ritorno ampiamente spoilerato dalle urla fuori da Cinecittà - Delia Duran si è avvicinata molto ad Antonio Medugno, affascinante influencer che ha catturato l’attenzione della pantera sudamericana. Delia si è spinta oltre con Antonio, dichiarando di sognare un rapporto intimo a tre con lui e il compagno Alex Belli, e ora che l’attore è tornato nella casa sembra che l’argomento sia stato ampiamente chiarito.

Parlando con Medugno, dopo un incontro passionale nel bagno con Delia, Alex ha ammesso di essere molto grato per come il gieffino si è comportato con la sua dolce metà, non approfittandosi di lei nonostante Duran abbia fatto di tutto per sedurlo. Tornando a parlare dell’amore libero, Alex ha fatto intendere che non gli dispiacerebbe poi molto realizzare i sogni di Delia insieme ad Antonio.

“Lei ha detto ‘mi piacerebbe farlo con te Antonio e Alex’ ok, per me ci può stare, ma dirlo qui dentro poi diventa una cosa diversa, che poi non la fermi più e fuori se ne parla a oltranza. Io da mente aperta ed eclettico ti dico ‘sì amore lo puoi dire nella tua vita privata, ma non al GF Vip’- riporta Biccy - Quando usciamo possiamo andare io, te e lei in vacanza e porto anche una mia amica […] In soldoni noi abbiamo fatto giochi e incontri, ma la verità è che la maggior parte delle cose le facciamo da soli io e lei”, ha ammesso Belli. Beh che dire… Anto’ fa caldo!

