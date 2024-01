Grande Fratello Vip, aria di crisi tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi? Ecco cosa succede

Gossip TV

Dopo aver passato il Capodanno separati, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono in crisi? Parla l’ex protagonista del Grande Fratello Vip.

Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia non si sono più lasciati. Ora, tuttavia, sorgono dubbi sulla coppia, che potrebbe essere in seria crisi. Ecco cosa succede.

Grande Fratello Vip, crisi per gli Incorvassi?

Hanno festeggiato un anno d’amore, dopo essersi conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, ma ora sono al centro dei gossip per una presunta crisi di coppia. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno fatto ricredere tutti coloro che credevano che i due stessero insieme solo per convenienza, per emergere all’interno della casa di Cinecittà, dimostrando di amarsi davvero molto. Micol si è trasferita a Roma da Edoardo, ritrovando anche la sorella Clizia che convive nella Capitale con il futuro marito Paolo Ciavarro e i due figli.

La scelta di trascorrere il Capodanno separati, tuttavia, ha fatto storcere il naso ai fan degli Incorvassi, soprattutto quando il fratello di Guendalina si è mostrato in compagnia dell’ex fidanzata Lucia, con la quale conserva un ottimo rapporto. A dar corda ai gossip sulla presunta crisi anche un gossip lanciato da Deianira Marzano, che parlava di una coppia al limite dopo un gesto importante che non sarebbe arrivato a Natale, portando la fidanzata a riflettere sul futuro insieme. Mentre Edoardo è tornato a fare riferimenti alla sua love story con la Incorvaia, lei ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, ammettendo:

"Volevo rassicurare tutti quanti, anche le persone che non si degnano neppure di salutarmi ma mi scrivono quasi con tono minaccioso di fargli sapere qualcosa riguardo la mia storia, che va tutto a gonfie vele. Non vi preoccupate che presto saremo insieme”. Insomma, nessuna crisi per gli Incorvassi. Edoardo e Micol sono più innamorati che mai e pronti a nuovi progetti insieme. Senza dubbio sarà l’ex gieffina la testimone di nozze di Clizia, al settimo cielo per la romantica proposta di Ciavarro.

