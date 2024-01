Grande Fratello Vip, arriva la proposta di matrimonio di Paolo Ciavarro a Clizia Incorvaia

Gossip TV

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia preso sposi. "Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato", ha scritto l'influencer ed ex gieffina condividendo il video della proposta su Instagram. La coppia si è conosciuta e innamorato durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia convoleranno presto a nozze. La proposta è arrivata a Capodanno sotto la neve del Trentino e l'influencer ed ex gieffina ha postato il video dopo aver ricevuto l'anello di fidanzamento direttamente dal loro primogenito Gabriele, nato nel febbraio 2022, due anni dopo la loro partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip dove si sono conosciuti e innamorati.

Gf Vip, fiori d'arancio per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, il video della proposta di matrimonio

"Cuore a mille… tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici: ‘Sei bellissima ma manca qualcosa!’. E io dico: ‘Cosa amore?’ così arriva Gabri con in mano una scatola e lì trovo un anello. Ti amo mio principe così unconventional! Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato e così vi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca!!!” ha scritto Clizia su Instagram. Per la Incorvaia sarà il secondo matrimonio, dopo la separazione burrascosa con l’ex marito Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni, con cui era stata legata fino al 2019.

Tra le prime persone a congratularsi, Eleonora Giorgi, madre di Paolo, che qualche settimana fa aveva annunciato di essere malata di cancro e di voler combattere con tutte le sue forze la malattia. A "Pomeriggio Cinque", l'attrice romana, ha commentato la proposta di matrimonio del figlio arrivata a Capodanno: "Io credo che Paolo avrebbe fatto pure prima ma questo sconquasso autunnale mio ha stravolto un po' le cose. Ora però ci siamo rasserenati e speriamo bene, così loro hanno deciso di fissare delle cose, delle date e questo avvenimento".

Parlando poi del nipotino, la Giorgi ha dichiarato:

"Avrei tanto voluto una telecamere per vedere Gabri. Lui è sempre molto precisino e me lo immagino mentre andava dalla mamma con la scatolina tutto preso di sé per fare questa cosa".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.