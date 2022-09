Gossip TV

Spinalbese, da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa, ha un argomento di conversazione ricorrente: la nota ex fidanzata, Belen. Le cose però non sembrano che vadano molto a genio agli autori del Grande Fratello Vip.

Antonino Spinalbese, l'ex hair stylist, originario di Torre del Greco, è uno degli attuali Vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Del suo ingresso nella Casa si è parlato molto a molti rumors al riguardo raccontavano che la sua nota ex, Belen Rodriguez, madre della loro figlia Luna Marì, fosse del tutto contraria alla partecipazione di Spinalbese nel reality show. La ragione, come intuibile, sarebbe stata quella di non voler essere nominata in nessun modo per evitare di tornare al centro di sgraditi gossip.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen, la regia censura, "era stato avvertito"

Nonostante il Gf Vip sia iniziato da tre giorni, Spinalbese l'ha invece coinvolta più volte nelle sue confidenze rivolte agli altri inquilini. Dopo aver parlato di mondi diversi e di aver fatto di tutto per non separarsi da lei, il giovane spezzino parlando questa volta Charlie Gnocchi ha aggiunto altri dettagli sulla loro storia d'amore.

Come riportato da Biccy.it Antonino ha infatti dichiarato:

C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando.

Antonino ha parlato anche della figlia Luna Marì, nata a luglio dell'anno scorso:

La mia bambina per me è tutto Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei che sono entrambi in Italia. La piccola è nata a Padova, perché c’è un reparto super specializzato nel far nascere i bambini. Sì c’è un team molto rinomato per questo. Avere un figlio ti cambia totalmente la vita. Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate. Però non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida

Quando il gieffino ha parlato dei litigi con Belen, la regia ha cambiato inquadratura. Che ci sia la volontà da parte degli autori di non voler rendere la Rodriguez oggetto di conversazione? Alessandro Rosica, su Instagram, ha aggiunto una dichiarazione in merito:

"Cosa devo dire? Che ra geloso e possessivo all'ennesima potenza? Che ha vinto al Superenalotto facendo un figlio con Belen? Belen non è una santa ma nemmeno lui! E' stato avvisato tante volte, deve dimenticarsi il nome Belen, per questo non nomina lei ne la sua famiglia."

