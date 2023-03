Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese "sta meglio solo” che con Ginevra Lamborghini? L'indiscrezione di Chi

Gossip TV

Antonino Spinalbese avrebbe fatto un passo indietro nei confronti della sua ex compagna d'avventura al Gf Vip, Ginevra Lamborghini.

Come procede la frequentazione tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese fuori dal Grande Fratello Vip? Nonostante le belle parole dell'hair stylist appena uscito dalla Casa, sembra che Antonino voglia ora frenare la frequentazione.

L'indiscrezione è giunta dal magazine Chi sulle Chicche di Gossip:

"Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra Lamborghini. Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle dinamiche del gossip e della tv e, al momento, sta meglio da solo, con la sua famiglia. O, forse, aspetta che anche Ginevra manifesti le proprie intenzioni."

Per molti telespettatori non è una notizia inaspettata, perché erano in molti a non credere ad una possibile storia tra i due ex gieffini che all'interno della Casa si sono vissuti pochi giorni. Dopo l'eliminazione nel reality, Antonino in studio si è lasciato andare a qualche dichiarazione forse frettolosa e ad un lungo bacio a stampo nel momento in cui l'ha rivista. Spinalbese ha più volte dichiarato di trovarla una persona meravigliosa ma anche di voler fare, per la prima volta, le cose con calma. L'ex di Belen Rodriguez, al momento si sta godendo la notorietà dopo il reality in cui ha mostrato finalmente se stesso e oltre al lavoro, naturalmente, grande parte del suo tempo è dedicato alla figlia Luna Marì dalla quale è stato lontano molto tempo a causa della lunga permanenza al Gf.

Di recente, .Ginevra., intervistata a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando della frequentazione con .Antonino Spinalbese. ha dichiarato: "Con lui c’è un’amicizia speciale."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.