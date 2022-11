Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si sta innamorando di Oriana: "Provo qualcosa di più"

Gossip TV

Antonino Spinalbese, parlando con i suoi compagna d'avventura al Grande Fratello Vip, ha confessato di provare per Oriana un sentimento importante.

Dopo la notte bollente tra Antonino e Oriana, al Grande Fratello Vip, sembra ormai si sia creata una nuova coppia ufficiale. Il flirt era nell'aria, soprattutto dopo l'ultima puntata del reality show in cui la bella influencer venezuelana, ha ammesso di essere interessata a Spinalbese,confessando di trovarlo il coinquilino più attraente.

Gf Vip, Antonino e Oriana: nuova coppia?

L'hair-stylist spezzino, parlando con Edoardo Tavassi, ha confessato il suo interesse, che va oltre il solo aspetto fisico:

Mi piace Oriana. Non mi ha preso l’estetica. Ti sto dicendo questo perché è un mio pensiero. In teoria è più complicato dopo, perché non puoi più rapportarti come prima.

E così, pare che dopo Ginevra e Giaele, sia proprio stata Oriana a far capitalare Antonino che in confessionale ha dichiarato:

Io credo di non essermi mai lasciato andare così come sto facendo con Oriana. Sto iniziando a percepire che si tratta di qualcosa di più, ebbene sì.

Dopo che la coppia si era scambiata qualche bacio a stampo per gioco, nei giorni scorsi, c'è stata una notte di fuoco dopo una serata goliardica tra drink e musica. Antonino e Oriana si sono lasciati trasportare dalle emozione facendosi travolgere dalla passione. Dopo la notte in questione, l'inconquistabile spezzino pare sia finalmente riuscito a lasciarsi andare, nonostante abbia ammesso in numerose circostanze quanto per lui si difficile aprire nuovamente il suo cuore ad una donna.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.