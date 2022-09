Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese tira in ballo Stefano De Martino: le parole dell’ex di Belen

Gossip TV

Antonino Spinalbese inizia a mostrare insofferenza per l’essere interrogato continuamente sulla sua storia con Belen Rodriguez e si sfoga nella casa del Grande Fratello Vip.

Antonino Spinalbese ha varcato la porta rossa di Cinecittà, pronto a farsi conoscere dal pubblico e scollarsi l’etichetta di ex di Belen Rodriguez. Le continue domande di Alfonso Signorini, durante le puntate del Grande Fratello Vip, non sembrano aiutarlo nell’intento e nella notte il gieffino sbotta, parlando anche di Stefano De Martino.

Grande Fratello Vip, Antonino parla di Belen e Stefano De Martino

Tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip c’è anche Antonino Spinalbese, noto per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez nonché padre della secondogenita della showgirl argentina, Luna Marì. Nella casa di Cinecittà, Antonino ha parlato delle difficoltà di avere una nuova compagna, dopo una storia travolgente e finita male e visto il suo impegno totalizzante nei confronti della figlia. Spinalbese è innamorato della sua Luna Marì e, come ha confidato lui stesso nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, nonostante la giovane età adesso non crede sia il momento per una relazione.

Mentre il pubblico ha notato un certo feeling tra Antonino e Ginevra Lamborghini, Signorini continua a scavare nel passato del gieffino e a chiedere del suo rapporto con Belen. La situazione non piace ad Antonino che, parlando con Ginevra, si è sfogato ammettendo di non voler parlare della Rodriguez, soprattutto ora che è tornata a fare coppia fissa con Stefano De Martino.

“A me non piace lo show perché poi viene strumentalizzato. Le nostre storie esistono e lo sappiamo. Lui ci prova a parlarne ed è normale. Anche con me in puntata, ma che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso - riporta Biccy - Perché lei adesso è fidanzata e lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà. Anche se noi non stiamo insieme, ma parlandone significa metterla in difficoltà. A me dà fastidio questa roba […] Io posso anche discuterci dalla mattina alla sera, ma non parlo di lei qui. Io le porto tanto rispetto”.

Antonino è apparso decisamente infastidito per le domande su Belen, ma sembra che l’hai stylist avrebbe dovuto aspettarselo. Del resto, la sua fama deriva proprio da questa relazione, almeno per il momento, e sta a lui conquistare il pubblico di Canale 5 mostrando anche nuovi lati apprezzabili di sé.

