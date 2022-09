Grande Fratello Vip, richiesta di squalifica per Ginevra Lamborghini: la battuta omofoba indigna il web

Gossip TV

Ginevra Lamborghini accusata di aver esagerato i termini, pronunciando una battuta omofoba nella casa del Grande Fratello Vip.

Come ogni anno, con intenzione o meno, qualche concorrente del Grande Fratello Vip si lascia andare a commenti offensivi, che non vengono perdonati dal pubblico. Questa volta, l’oggetto della richiesta di squalifica è Ginevra Lamborghini.

Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini a rischio

Il pubblico del Grande Fratello Vip è sempre molto attento alla condotta dei Vipponi, che hanno il compito di dare un esempio quantomeno decente senza scendere in atteggiamenti volgari, o esprimendo concetti che non feriscano la sensibilità altrui. E come ogni anno, c’è almeno un concorrente che scorda completamente di essere davanti alle telecamere e si lascia andare, anche senza avere cattive intenzioni.

È questo il caso di Ginevra Lamborghini, in aperta lite con Giaele De Donà nelle ultime ore, che ha pronunciato una battuta di pessimo gusto, finendo per essere tacciata di omofobia. Quando Attilio Romita e Charlie Gnocchi hanno fatto presente che in casa servirebbero più finocchi nella dispensa, Ginevra ha esclamato:

“Guarda che in questa casa un paio ce ne sono”.

La battuta ha fatto sbellicare dal ridere i presenti, mentre ha fatto imbestialire il pubblico stanco della mancanza di tatto che continua ad essere mostrata in tv, e al pessimo esempio di linguaggio che può ferire i sentimenti delle persone. In molti hanno chiesto così che si prendano provvedimenti seri nei confronti della Lamborghini, la quale tuttavia ha una clamorosa attenuante: la gieffina ha raccontato di aver relazioni con donne e non sembra affatto essere il tipo di persona omofoba, forse semplicemente leggera nel suo linguaggio.

abbiate l'oggettività d'ammettere che la battuta di ginevra è una battuta di merda da non fare in televisione perché potrebbe ferire qualcuno ma abbiate anche l'oggettività per comprendere che non c'era l'intento di insultare ed offendere#gfvippic.twitter.com/Az4n9EkaE9 — Roberta 🍷☀️ (@roberta5995) September 29, 2022

