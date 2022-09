Gossip TV

Le parole dell'ex hair-stylist sulla nota showgirl argentina, tra i concorrenti ufficiali della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Antonino Spinalbese è ufficialmente un concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip che ha aperto i battenti ieri, lunedì 19 settembre 2022, con la prima puntata. Subito dopo Cristina Quaranta, è stato l'ex hair-stylist spezzino ed ex compagno di Belen Rodriguez a varcare l’ambita porta rossa.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese le parole su Belen Rodriguez: "Io non c’entravo niente con lei"

Spinalbese si è presentato come "un imprenditore creativo" e sembra voglia di avere una nuova identità lontana dalla showgirl argentina che inevitabilmente è sempre legata al suo nome. Antonino e Belen sono genitori della piccola Luna Marì, nata a luglio dell'anno scorso. La loro storia è giunta al capolinea piuttosto velocemente e mentre lui si dichiara single, la Rodriguez è tornata (felicemente) insieme all'ex marito Stefano De Martino.

I rapporti tra loro non sembrano dei più idilliaci e pare si parlino solo per l'organizzazione della figlia. Nel suo video di presentazione, il nuovo gieffino ha parlato proprio della Rodriguez: "Io non c’entravo niente con lei e il suo mondo, e lei non c’entrava niente con me" .

Poco prima di entrare nella Casa, Alfonso Signorini ha nominato la showgirl argentina, rivolgendole un saluto: "Senti Antonino ho visto che non hai citato Belen, la cito io”, ha dichiarato il padrone di casa. "Salutiamo mia figlia più che altro" è stata la secca e lapidaria replica di Spinalbese.

Antonino, originario di Torre del Grego, ha 27 anni, e vive attualmente a Milano, città in cui ha studiato per diventare hair stylist. Giovanissimo si è trasferito a Parla e dopo la separazione dei suoi genitori si è trasferito a La Spezia con la mamma e la sorella. Grazie al suo talento è diventato assistente personale di Monica Coppola, figlia di Aldo, collaborando anche con Mauro Situra. Appassionato di fotografia, ha deciso di lasciare il suo lavoro per dedicarsi totalmente alla sua passione.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.