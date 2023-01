Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese fuori dal programma. Cosa sta succedendo?

Gossip TV

Il gieffino Antonino Spinalbese dovrà lasciare la casa del Grande Fratello per alcuni giorni per accertamenti sulle sue condizioni di salute. Cos'è successo? Ecco tutto quello che sappiamo.

L'ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese è stato costretto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip nella giornata del 31 dicembre. A riferirlo è stato il programma stesso. Ma per quale motivo?

GFVip, Antonino Spinalbese fuori dal programma per problemi di salute

La notizia è stata diffusa dal programma Mediaset con una nota pubblicata sui social ufficiali:

"Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello Vip per sottoporsi ad accertamenti medici"

Non è una news inaspettata per i fan del programma condotto da Alfonso Signorini, perché già nei giorni scorsi, il vippone è stato protagonista di evidenti problemi di salute, che lo hanno costretto a trascorrere il Capodanno lontano dai suoi colleghi. Anche se il comunicato non ha rivelato i motivi più profondi di questi accertamente, sembra che il vippone abbia una cisti che deve essere rimossa con un'operazione chirurgica. Non è, perciò, neppure chiaro quando rientrerà. Il vip, proprio nei giorni scorsi, è stato protagonista di una lite furiosa con un altro concorrente della casa: Edoardo Donnamaria.

Alcuni utenti hanno pensato che la sua uscita dalla casa fosse legata alla piccola Luna Marì, a un incontro tra i due, anche se è alquanto improbabile che questo avvenga sia perché la piccola è a Napoli con Belen Rodriguez e Stefano De Martino per i primi giorni di gennaio, sia perché, come prescrivono le regole della casa per evitare contagi da Covid-19, Spinalbese non potrà vedere nessuno e anche prima del rientro dovra sottoporsi a 5 giorni di quarantena.

