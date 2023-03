Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi spiazza su Edoardo Donnamaria: "Voglio che esca dalla Casa"

Gossip TV

La rabbia e la delusione di Antonella Fiordelisi per la fine del rapporto con Edoardo Donnamaria.

La relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra essere giunta al capolinea. Dopo le rivelazioni di lui sulla complicità con Nicole Murgia, i due giovani concorrenti non sono più riusciti a trovare un punto d'incontro per andare avanti insieme in questa avventura.

La confessione di Antonella Fiordelisi su Donnamaria

Le rivelazioni di Edoardo Donnamaria sul rapporto con Nicole Murgia hanno destabilizzato Antonella Fiordelisi, che ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d'amore nata al Grande Fratello Vip. Parlando con la sua amica Sarah Altobello, la concorrente salernitana ha chiarito la sua posizione nei confronti del romano:

Non lo voglio assolutamente. Tra l'altro ho anche visto che lui sta benissimo. Ride, scherza, sta una bomba. Proprio perché io non riesco a fingere nulla, si vede quanto ci tenessi a questa persona. Una persona con cui pensavo a un futuro, di andare a convivere, avere figli. Cose che non ho mai pensato nella mia vita. Quindi, mi ha distrutto tutto il sogno che stavo vivendo con lui. Come può una persona che dice di amarmi così tanto, farmi questo?

A grande sorpresa, con le lacrime agli occhi, la Fiordelisi ha rivelato di desiderare l'uscita di Donnamaria dalla casa del Gf Vip:

Mi ha fatto sentire insicura. Non solo sola, ma anche insicura. Che schifo. Non ci posso credere che sia finita. Non me lo aspettavo. Non lo voglio vedere più. Voglio che esca. Dopo che vedo queste cose, mi sento anche dire che recito. E altri attacchi da persone cattive. Devo subire tutte queste cose.

