Grande Fratello Vip, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: "Tutto pianificato, non è innamorata di Donnamaria"

Il mental coach salernitano, Gianluca Benincasa è tornato a tuonare contro la ex fidanzata Antonella Fiordelisi e la sua storia d'amore con Edoardo Donnamaria nata nella Casa del Gf Vip.

Gianluca Benincasa: "Antonella si è studiata anni di GF Vip."

In un room su Twitter, come riportato da Biccy, Gianluca (contro il quale, la famiglia dell'influencer ha fatto un esposto per stalking) ha dichiarato che Antonella, prima di entrare al Gf Vip, aveva pianificato tutto e desiderava crearsi un storia d'amore che potesse coinvolgere il pubblico)

Ecco cosa ha dichiarato Gianluca Benincasa:

“Antonella non è mai stata innamorata da Edoardo e nemmeno presa. Lei è presa dalla ship, lei ama i Donnalisi. Come mai piange? Si dispera quando viene smascherata. Posso dirvi che l’unico momento in cui l’ho vista piangere davvero è quando lunedì scorso in puntata le dicevano che recitava. Ecco lei lì si è sentita offesa. Ma non le è importato nulla di Edoardo che avrebbe toccato la Murgia, anzi, lei lì ha capito che poteva giocare la carta della vittima, che funziona sempre. Antonella si è studiata anni di GF Vip. La scorsa edizione ce la siamo vista tutta insieme."

"Il mio guardarla negli occhi quando sono entrato nella casa aveva un senso. Della serie ‘guarda sei andata troppo oltre rispetto a quello che io e te ci eravamo promessi’. Lei mi aveva promesso ‘io andrò lì a fare il mio gioco, sappi che farò anche la gatta morta, perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò mai oltre come sono andati altri in passato'”

Ieri, in difesa di Antonella, è intervenuto il padre di Edoardo, Vincenzo Donnamaria.

"Dopo il tentativo di distruzione mediatica – obiettivamente non riuscito – che dite lo solleviamo al di sopra di tutto. Lo merita per aver tenuto il GF da solo con Anto. Affermo che Antonella vincerà il Grande Fratello. Vota Edo, Donnalisi, Fiordelisi, GF Vip“

