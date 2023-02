Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi parla del suo ex fidanzato Gianluca Benincasa: "Non era amore, solo bene"

Gossip TV

Al Gf Vip, la Fiordelisi torna a parlare ancora dell'ex fidanzato Gianluca facendo un paragone su quello che prova ora per Edoardo che lo ha preso in giro. La replica di Benincasa.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi sull'ex fidanzato Gianluca Benincasa: "Gli volevo troppo bene, ma non era amore"

Tra l'ex fidanzato della modella campana e la famiglia Fiordelisi c'è una guerra in corso, inizialmente con frecciatine velenose per poi assumere risvolti più seri. Stefano Fiordelisi ha infatti denunciato Gianluca Benincasa per stalking, impedendogli di entrare nella Casa del Gf Vip. Era previsto infatti il suo ingresso insieme a Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante. Gianluca si sta difendendo in tutti i modi delle accuse del padre e smentisce in tutti modi di aver mai recato problemi o infastidito Antonella. Anzi, ha ribadito più volte che prima di entrare nella Casa, lui e la Fiordelisi erano fidanzati e innamorati.

Antonella, nel corso delle ultime ore ha parlato del rapporto con Gianluca come di una relazione sana ma ha anche aggiunto alcuni particolari sulla loro storia, non paragonabile a quella che sta vivendo ora con Edoardo Donnamaria.

"Mi dava talmente tanti consigli e stava talmente male nel vedere che la mia relazione non andava, che io boh…Poi, appena mi sono lasciata con quello di Roma, è successo che lui mi ha corteggiato tanto. A me piaceva il suo modo di corteggiare, di starmi dietro. Però, essendo che era una persona adulta, aveva comunque 37/38 anni, io ho detto: “Mi può anche piacere, così, che mi corteggia, ma non è mai scattato nulla in sette anni quindi che faccio, gli faccio perdere tempo?“. L’ho sempre pensato, quindi di base sapevo che la storia non poteva andare, però comunque c’era il bene, c’erano tante cose e quindi mi sono lasciata andare. Però non ci sono mai stati problemi tra noi. Era solamente che gli volevo troppo bene, ma non era amore. E gliel’ho anche detto."

"Lui diceva “La donna della mia vita sei tu. Sono grande, ne sono sicuro perché ne ho avute tante. Ho sc**ato con tutte però con te è un’altra cosa“. Io gli ho detto: “Non vorrei avere una famiglia ora, in sei mesi che siamo stati insieme non l’ho mai pensato“. Quindi già là ti fai due domande e pensi: “Perché non ci ho mai pensato? Perché devo far perdere tempo a una persona così brava, così buona e che ci tiene a me?“. Magari lo senti già quando va o non va.

"Con te (Edoardo) ho sempre pensato a tante cose belle che non ho mai pensato con nessuno. Anche molto rapidamente devo ammettere. Già dal secondo mese insieme, che qua sembra un anno. Ho pensato di volere una famiglia, di convivere insieme, cose che non ho mai fatto. Alcuni volevano farlo, volevano convivere con me subito, ma io al massimo un weekend, un a settimana. Convivere proprio che porti la roba è un’altra cosa. Ti ho visto perfetto.

Gianluca non sembra aver preso troppo bene le parole di Antonella e ha parlato di un copione che lei è costretta a seguire:

Dai che presto vi pubblicherò il copione…Ho un bel messaggio motivazionale. Io credo che voi ‘Cosalisi‘ avete la media di un neurone a testa. E’ cos’ bello perc*larvi come fa lei. Quando lancerò il messaggio che vi farò cadere tutto il castello di parole che avete ascoltato vi chiuderete in casa senza più uscire.

"Hanno usato lei per denunciare me. Indirettamente è lei la causa, anche se non lo sa. Un altro fattore è che loro, appena fatta la denuncia, l’hanno inviata a Deia la gossippara che ha reso pubblico lo stalking. Cara, questo è ancora l’antipasto. Aspetto solo che pubblicano."

