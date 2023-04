Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi: "Nella Casa mi sono sentita molto sola"

Antonella Fiordelisi, tra le grandi protagoniste della settima edizione del Gf Vip, è senza subbio una delle ex concorrenti più chiacchierate anche dopo la conclusione del reality show. La Fiordelisi è seguitissima sui social e oltre a condividere tanti momenti di quotidianità con Edoardo ogni tanto si lascia andare anche a qualche sfogo relativo alla sua non facile permanenza nella Casa del Gf Vip.

A tal proposito, su Twitter, l'influencer campana ha postato un pensiero dopo aver rivisto alcuni video della sua recente avventura televisiva:

Stavo vedendo un pó di video vecchi (che non avevo visto) e devo dire che..non è stato per nulla facile..a volte davvero mi sono sentita sola e gestire il tutto andando contro corrente è per pochi. Ora mi sento più forte. ✨ #fiorde