Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia insultata senza pietà: ''Non si lava, modifica le foto su Instagram''

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli fanno comunella contro Micol Incorvaia, insultando la concorrente del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata una coalizione tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, che nelle ultime ore si sono scatenate contro Micol Incorvaia. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno esagerato, insultando pesantemente la siciliana.

Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia presa di mira da Antonella e Oriana

Dopo un’iniziale antipatia, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sembrano essere diventate molto amiche. Le due gieffine adora sparlare alle spalle degli inquilini di Cinecittà e sono decisamente le concorrenti più spavalde della settima edizione del Grande Fratello Vip, senza le quali non vi sarebbero dinamiche interessanti e scontri epici. Che piacciano o meno, è indubbio che Antonella e Oriana sono le protagoniste del reality show di Canale 5, anche grazie al loro sentirsi sempre al centro dell’attenzione di tutti i presenti. Le due nuove amiche hanno trovato una nemica in comune, ovvero Micol Incorvaia, finita nel mirino della schermitrice dopo aver saputo che tra lei ed Edoardo Donnamaria c’è stata una storia d’amore.

Fiordelisi non ha risparmiato Micol neppure quando lei ha messo in chiaro di non voler nulla da Donnamaria, eccetto trasparenza e rispetto, per poi avvicinarsi ad Edoardo Tavassi e frenare bruscamente dopo l’ultima diretta del Gf Vip. Così, insieme ad Oriana, Antonella si è sfogata parlando malissimo e insultando Micol davanti a Donnamaria, che l’ha presa a ridere senza pudore.

“Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo che non ha lavato i capelli - riporta Biccy - A me ha fatto schifo con i capelli sporchi e l’ho detto anche ad Antonino”.

Fiordelisi ha continuato a demolire Micol senza pietà, alludendo al fatto che la giovane possiede scarsa igiene personale. Secondo la schermitrice, inoltre, Incorvaia vorrebbe passare come la ragazza acqua e sapone, paladina della semplicità, quando su Instagram non fa altro che postare foto modificate pesantemente per apparire perfetta. Insomma, al Gf Vip è proprio tempo di insulti e la cattiveria regna, come nel caso delle offese a George Ciupilan che hanno scosso il web.

