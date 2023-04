Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime per la vittoria di Nikita Pelizon: "Emozionata come se avessi vinto io"

Gossip TV

Nikita Pelizon vince il Gf Vip 7: le reazioni sui social di Antonella Fiordelisi e dei Persiani.

Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Una vittoria che è stata celebrata con grande gioia ed emozione da Antonella Fiordelisi e dal resto del gruppo dei Persiani, che non hanno perso occasione di lanciare velenose frecciate sui social nei confronti dei Spartani.

Nikita Pelizon vince il Gf Vip 7: la reazione di Antonella Fiordelisi

Ieri, lunedì 3 aprile 2023, su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip. Ad avere la meglio è stata Nikita Pelizon, che ha battuto al televoto Oriana Marzoli e Alberto De Pisis. Una vittoria che ha emozionato Antonella Fiordelisi che, subito dopo la proclamazione, ha raggiunto la sua amica e non è riuscita a trattenere le lacrime.

La Fiordelisi è poi intervenuta sui social per commentare la vittoria della Pelizon e lanciare una nuova frecciata al gruppo dei Spartani: "Sono emozionata come se avessi vinto io. La Persia ha vinto come nella storia. Un bacione a Sparta, ha vinto Nikita!". A celebrare Nikita anche il suo ex Matteo Diamante, Davide Donadei e Martina Nasoni.

Anche Nikita è tornata sui social dopo la vittoria. La bella modella ci ha tenuto a ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante tutto il suo percorso nella Casa del Gf Vip: "Grazie per tutto il sostegno. Ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto, grazie per avermi capita. Grazie per la gioia che sto provando. Abbiamo vinto insieme...Il mondo a volte sembra molto ingiusto, stavolta la verità ha vinto".

