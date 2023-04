Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon torna sui social dopo la vittoria: "Stavolta ha vinto la verità!"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni della vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La finale della settima edizione del Grande Fratello Vip ha visto trionfare Nikita Pelizon. La bella modella ha battuto al televoto finale Oriana Marzoli e Alberto De Pisis ed è stata incoronata vincitrice del popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Nikita Pelizon torna sui social dopo la vittoria al Gf Vip

Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. Subito dopo la vittoria in diretta, la giovane modella è tornata sui social per ringraziare tutti per averla sostenuta e aiutata durante il suo lungo e intenso percorso nella Casa di Cinecittà:

Sono stra gasata, grazie! Grazie per tutto il sostegno. Ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto, grazie per avermi capita. Grazie per la gioia che sto provando. Abbiamo vinto insieme - e ancora - Il mondo a volte sembra molto ingiusto, stavolta la verità ha vinto!

A festeggiare Nikita, ovviamente, non potevano mancare tutti i componenti della squadra dei Persiani: Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, George Ciupilan e l'ex fidanzato Matteo Diamante. Proprio l'ex tronista di Uomini e Donne è intervenuto sui social per commentare la vittoria della sua amica e lanciare una frecciata ai Spartani: "La storia insegna che alla fine vinse Persia, e chi siamo noi per cambiare la storia?".

