Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime dopo la diretta: "Sono tutte contro di me"

Gossip TV

La gieffina Antonella Fiordelisi disperata dopo la puntata del Gf Vip per le nomination ricevute dalle altre concorrenti.

Momento difficile per Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. La giovane modella e influencer è rimasta delusa e dispiaciuta per le numerose nomination ricevute in diretta dalle altre concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini e si è lasciata andare a un duro sfogo con Carolina Marconi.

Antonella Fiordelisi sbotta dopo la puntata del Gf Vip

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 26 settembre 2022 su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. Puntata che ha destabilizzato in particolar modo Antonella Fiordelisi che, al termine della diretta, è scoppiata a piangere insieme a Carolina Marconi. Il motivo? Le numerose nomination ricevute dalle altre donne della Casa:

Ora sto piangendo ma mi passerà appena succede una cosa bella. Il problema è che io nella mia vita sono sempre stata invidiata da tutte le donne, nonostante sia sempre stata una persona socievole, espansiva, aiuto sempre gli altri e poi la prendo sempre in quel posto. Mi dispiace anche per la mia famiglia che mi sta vedendo, che sanno come sono fatta e vedono ancora una volta tutte contro di me. Io confido nel pubblico che penso un minimo mi abbia conosciuto però mi dispiace che con la maggior parte delle donne sempre è così.

Leggi anche Sara Manfuso minaccia di abbandonare la Casa del Gf Vip!

A cercare di consolare la Fiordelisi ci ha pensato proprio la Marconi. La concorrente del Gf Vip, infatti, ha cercato di spronarla e le ha dato anche un prezioso consiglio su come affrontare questa nuova avventura nella Casa di Cinecittà:

Non devi permettere agli altri di levarti il sorriso [...] Dai l'opportunità alle persone di farti conoscere. Tu sbagli i toni, come ti senti sfidata ti dà fastidio questa cosa, è più forte di te. Ti mordi la lingua 10 secondi e dai alla persona l’opportunità di conoscerti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.