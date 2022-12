Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi imita Oriana Marzoli: "Quando faccio una cosa succede sempre un casino"

Gossip TV

Antonella Fiordelisi al centro delle polemiche per l'imitazione fatta a Oriana Marzoli al Gf Vip.

Antonella Fiordelisi è finita al centro delle polemiche sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? La giovane concorrente salernitana della settima edizione ha dovuto imitare Oriana Marzoli come prova settimanale scivolando però nel volgare e provocando la reazione dei suoi compagni di viaggio.

Antonella Fiordelisi criticata al Gf Vip

Se l’imitazione di Giaele De Donà fatta da Antonino Spinalbese ha divertito tutti, quella di Oriana Marzoli fatta da Antonella Fiordelisi non ha fatto ridere nessuno, anzi. Come riporta Biccy, la giovane concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è finita al centro delle critiche per le parole usate e il look: occhiali da sole, reggiseno, perizoma e minigonna che ha spesso abbassato per mostrare il lato b in favore di telecamera.

L'imitazione della Fiordelisi non è per niente piaciuta ai concorrenti del Gf Vip. Se Edoardo Donnamaria appena l'ha vista ha cercato di coprirla, Edoardo Tavassi ha ironizzato prendendo però le parti della Marzoli: "Più che Oriana sembra Antonella bionda, dice sempre ‘amore dolce’, ma quando l’ha mai detto Oriana? Non dice queste cose".

La gag non è piaciuta neanche a Oriana, che ha lanciato una frecciata a Edoardo. Criticata da tutti i concorrenti, Antonella si è poi sfogata con Sarah Altobello:

Quando faccio una cosa succede sempre un casino, sto gioco non fa per me. Stiamo facendo un gioco, aprite la mente. A me degli uomini in questa casa non me ne frega nulla, neanche di Antonino. Mi piace Edoardo e amo Edoardo. Dovevo fare Oriana, quando faccio una cosa la devo fare bene. Si è arrabbiato per come ero vestita.

