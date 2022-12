Grande Fratello Vip: Antonella Fiordelisi furiosa contro Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, caos nella Casa dopo la diretta

Gossip TV

Scoppia un'accesa lite nella Casa del Gf Vip tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: "Sei finta, il pubblico lo sa".

La nomination ricevuta in puntata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia non è per niente andata giù ad Antonella Fiordelisi. Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, infatti, la fidanzata di Edoardo Donnamaria si è scagliata furiosa contro i due concorrenti.

Scintille tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia dopo la diretta del Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 19 dicembre 2022, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno deciso di nominare Antonella Fiordelisi. Nomination che ha mandato su tutte le furie la diretta interessata, che ha accusato il simpatico concorrente di fare il "buffone" e di schierarsi dove gli conviene. Accuse che hanno provocato la reazione immediata del romano:

Tu in puntata per due volte mi hai dato del falso e io che cosa ti ho sempre detto? Che tu in puntata non guardi in faccia nessuno! Spietata! La gente da casa come sei fatta l’ha capito. Quando l’ho detto durante le nomination il pubblico mi ha applaudito, aggrappati pure agli aerei ma quelli te li mandano i fan. La gente da casa ha lo stesso pensiero del pubblico in studio. La gente non è scema se n’è accorta che sei finta in puntata. Tu in puntata cambi, non siamo scemi. L’Antonella in puntata non è l’Antonella del giorno.

Leggi anche Giulia Salemi rivela le confessioni private di Elettra Lamborghini sulla sorella Ginevra!

Non contenta, Antonella ha poi attaccato Micol. Come riportato da Biccy, però, anche in questo caso la giovane concorrente del Gf Vip non ne è uscita vincitrice dal confronto, anzi:

Io ti voglio allontanare dal tuo fidanzato? Non è assolutamente vero, la mia felicità non dipende dalla tua eliminazione perché a me non mi interessa niente di te. [...] Se non lo capisci forse devo iniziare ad usare un linguaggio più comprensibile per te. Ignavo è l’unica cosa che sai dire, non ci capiamo è evidente...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.