Grande Fratello Vip: ecco i nuovi Vipponi in arrivo

Gossip TV

Il reality show del Gf Vip, pronto ad accogliere nuovi ingressi nel cast della settima edizione.

Il Grande Fratello Vip si appresta ad aprire la porta rossa a nuovi concorrenti. La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, si preannuncia come la più lunga di sempre e in corsa si aggiungeranno molti Vipponi. Dopo appena un mese dall'inizio del Gf Vi 7, si sono annoverate anche diverse squalifiche e ritiri e si cerca anche di correre ai ripari con nuovi interessanti arrivi.

Gf Vip: ecco i nuovi arrivi pronti a varcare la porta rossa.

Da diverse settime si parla insistentemente della modella brasiliana Helena Prestes, ex di Antonino Spinalbese e grande amica di Nikita. In trattativa ci sarebbe anche un ex noto tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino della seconda edizione: Luca Onestini. Anche un ex naufrago dell'ultima edizione sarebbe in procinto di varcare la porta rossa: Edoardo Tavassi, il simpatico romano, tra i grandi protagonisti dell'Isola Dei Famosi 2022. E ancora, Oriana Marzoli, nota influencer e Sarah Altobello, la “sosia” di Melania Trump. Tra il toto nomi, anche Raffaello Mazzoni, ex secchione di una recente edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa

Per ciò che concerne Eliana Michelazzo, il suo ingresso sarebbe già smentito. The PipolGossip ha infatti svelato che Pamela Prati avrebbe messo un veto alla sua partecipazione e quindi la produzione avrebbe le mani legate. Un vero peccato per chi continua ad amare l'affaire Caltagirone, ma Eliana potrebbe fare un'incursione lo stesso, affrontando la showgirl sarda magari direttamente in un faccia a faccia nella Casa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.