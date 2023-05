Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria assenti al party di Signorini, non ci sarebbe stato l'invito

Gossip TV

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria assenti al grande party di Alfonso Signorini a Milano: il sorprendente motivo legato alla defezione dei due ex vipponi.

Alfonso Signorini ha compiuto 59 anni lo scorso 7 aprile. A poco più di un mese dalla data esatta del suo compleanno, si è tenuto un mega party a Milano lo scorso giovedì. Alla festa del conduttore, erano presenti tantissimi ex gieffini di tutte le edizioni, tra cui, tra gli altri , Alex Belli e Delia Duran, le sorelle Incorvaia, Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli, ma anche Nikita Pelizon con Matteo Diamante, Attilio Romita, Valeria Marini, Giacomo Urtis, Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese, Luca Salatino, Marco Bellavia, Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli (che pare pare abbiano litigato durante il taglio della torta animando ulteriormente la serata.)

Gf Vip, Edoardo Donnamaria non sarebbe stato invitato al compleanno di Alfonso Signorini

Grandi assenti, due indiscussi protagonisti dell'edizione appena conclusa, ovvero Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Secondo quanto ha dichiarato l'influencer campana, i motivi sarebbero stati legati ad impegni professionali.

"Purtroppo stasera non ci saremo. Ma recupereremo appena saliremo a Milano. Grazie Alfonso, se tu non mi avessi scelta per il programma non ci saremmo mai incontrati io ed Edoardo. Ti vogliamo bene, ci vediamo presto" ha dichiarato la Fiordelisi sui social.

L'esperto di gossip, Amedeo Venza, però, il motivo dell’assenza di Antonella ed Edoardo non sarebbe legata ad impegni lavorativi ma ad un mancato invito da parti del conduttore nei confronti di Donnamaria che non sarebbe stato evidentemente gradito alla festa.

"I Donnalisi assenti alla festa di Signorini perché pare che lui (Edoardo Donnamaria) non avesse ricevuto l’invito e la sua fidanzata per solidarietà non ha voluto presenziare!", ha scritto Venza su Instagram.

