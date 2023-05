Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi, lite al compleanno di Signorini: volano stracci

Gossip TV

Faida trash al compleanno di Alfonso Signorini tra due ex protagoniste della settima edizione del Gf Vip

Ieri sera a Milano si è svolta una grande festa in occasione del recente compleanno di Alfonso Signorini. Al party hanno preso parte tantissimi ex concorrenti delle scorse edizioni del Grande Fratello Vip tra cui i protagonisti dell'ultima edizione.

Gf Vip, faida trash al compleanno di Alfonso Signorini

Nel corso della serata, è emerso un soppiantante gossip riguardo due ex gieffine che hanno dato vita ad una faida proprio durante lo spegnimento della candeline del conduttore. Il tutto è venuto a galla inaspettatamente durante una diretta di Giacomo Urtis : durante il taglio della torta, Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli si sono attaccate molto duramente per il desiderio di essere in prima fila davanti ai fotografi presenti.

“Amore tu mi leccavi il se**ere fino a due giorni fa! E …. il mio fidanzato!” pare abbia dichiarato Oriana sbraitando.

”Ma chi ti ha mai ca**ta?!” ha replicato la Ferruzzi.

Nello stesso istante è arrivato anche l'iconico commento di Matteo Diamante: “Oddio qui c’è una clip, no! Stanno litigando la Marzoli e Elenoire“.

La Reina zittendo Lenor MI SENTO MALEEEE#oriele pic.twitter.com/MlAs7l395s — dreaming 🩷 (@falsahh) May 11, 2023

elenoire“amore dovete essere coperte”

oriana“vado avanti io”

elenoire “ma dove vuoi andare che sei una nana”

oriana”non rispondo meglio mi leccavi il sedere fino a due giorni fa”

elenoire “ma chi ti ha cagata”

oriana “amore tu io torno dal mio fidanzato”



pic.twitter.com/uFiIkpFIvH — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠 🐉 (@ruffi4no) May 11, 2023

