Grande Fratello Vip, Amedeo Goria palpeggia Ainett Stephens nella notte: Squalifica in arrivo!

Ainett Stephens confessa di aver ricevuto attenzioni inopportune da parte di Amedeo Goria e i fan del Gf Vip chiedono la squalifica.

È ufficialmente scoppiato il primo “caso” della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il latin lover Amedeo Goria, entrato in Casa single pur di vivere questa avventura con il cuore leggero, sembra aver allungato un po’ troppo le mani sulla bella Ainett Stephens, che si lamenta dell’accaduto con Francesca Cipriani. Inorriditi dal gesto del giornalista, i fan del reality show di Alfonso Signorini chiedono la squalifica immediata.

Grande Fratello Vip, Ainett Stephens molestata da Goria nella notte?

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è appena iniziata ma le polemiche non tardano ad arrivare. Dopo le critiche a Tommaso Eletti, che si è lasciato andare a confessioni intime sul rapporto con l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, in Casa è scoppiata un’altra bomba che riguarda la bella Ainett Stephens e Amedeo Goria. Il giornalista sportivo si è presentato a Cinecittà completamente single e libero, pronto a mettersi in gioco e a dimostrare il suo amore per il genere femminile. Amore che Goria ha totalmente scatenato a poche ore dal suo ingresso al Gf Vip, mostrando particolari attenzioni per Ainett che è anche la sua compagna di letto.





Gli inquilini più famosi della televisione italiana, infatti, oltre a convivere h24 e a mordersi la lingua per evitare una continua guerra tra gieffini, sono anche costretti a condividere un letto matrimoniale e la Stephens ha vinto la fortuna di poterlo fare con Goria. Poche ore fa, parlando con Francesca Cipriani che ha notato le attenzioni particolari che il giornalista riserva alla bella modella, Ainett ha fatto intendere che Amedeo ha allungato volutamente le mani nel corso della notte, mettendola in imbarazzo.

Prima squalifica al GF Vip?

Inutile dire che sul web è scoppiata immediatamente la polemica e moltissimi utenti di sono scagliati contro Amedeo, non particolarmente simpatico al pubblico anche a causa di alcune esternazioni misogine e maschiliste rivolte alle colleghe, chiedendone la squalifica immediata. Cosa farà Alfonso Signorini nel momento in cui Ainett confermerà in diretta nazionale di essere stata palpeggiata da Goria senza consenso?

Nel frattempo, al Gf Vip è in corso una pericolosa presa di coscienza di Gianmaria Antinolfi, che si professa ancora innamorato di Soleil Sorge dopo aver raccontato i dettagli della relazione con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Indovinate un po' chi è pronta ad approfittarsi della situazione? Raffaella Fico ascolta Gianmaria con interesse pronta a usarlo contro la Sorge, con la quale non è nata una simpatia a prima vista.

Ma goria che mette una mano sul c..o ad ainette...questo manco al blocco con mtr e guenda arriva #gfvip pic.twitter.com/VfvWWoGOd1 — La Stanza BLU ! (@BluStanza) September 15, 2021

