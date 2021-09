Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti shock: ecco come lo faceva con Valentina Nulli Augusti!

Gossip TV

Tommaso Eletti si lascia andare ad alcune dichiarazioni intime sul rapporto con l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, scatenando l’ira dei fan del Grande Fratello Vip.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato poche ore fa e Tommaso Eletti è già al centro delle polemiche. Il giovane romano, noto al pubblico di Canale5 per aver preso parte al cast della nona edizione di Temptation Island, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni intime sulla sua relazione con Valentina Nulli Augusti. I fan del reality show, condotto da Alfonso Signorini, hanno ascoltato basiti le parole di Tommaso, scatenando una polemica contro il concorrente.

Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti esagera: ecco cosa faceva con l’ex

Il Grande Fratello Vip è tornato con la sesta edizione e un cast decisamente scoppiettante. Dopo le prime tensioni tra Soleil Sorge e Raffaella Fico, che potrebbero diventare rivali nel corso della loro permanenza a Cinecittà, al centro dell’attenzione mediatica è stato catapultato il giovane Tommaso Eletti. Il romano, noto al pubblico di Mediaset per aver preso parte a Temptation Island in coppia con Valentina Nulli Augusti, è tornato a parlare della relazione con la sua ormai ex fidanzata all’interno della casa del Gf Vip, svelando dettagli decisamente troppo privati. Tommaso, dopo aver ammesso di aver sofferto molto per la fine della sua storia d’amore, consapevole che i problemi di coppia sono stati causati dalla sua immotivata ed eccessiva gelosia, si è lasciato andare a racconti dettagliati della sua vita sessuale con Valentina.

“Durante quei momenti, anche se capitava un figlio non faceva nulla […] Devo dire che a parte la fine e quello che è successo in tv, io ho tanti bei ricordi con lei. Per me è anche stata come una mamma […] Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti. Temptation Island mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati. Come mai ero geloso? Mi diceva che tornava alle 23 e poi rientrava alle 2 di notte. Lei mi spiegava che mi raccontava le balle sugli orari per non avere rotture, ma facendo così mi arrabbiavo ancora di più. Ammetto di essere stato troppo geloso, però anche lei ha sbagliato alcune cose. C’erano errori da tutte e due le parti comunque”, queste alcune delle confessioni di Tommaso. Confessioni decisamente contraddittorie, oltre che fin troppo intime, che hanno indispettito il pubblico del Gf Vip, già pronto a schierarsi contro il romano.

Al momento Valentina ha osservato impassibile l'avventura di Tommaso nella casa più spiata d'Italia ma tutti i telespettatori sognano un colpo di scena, magari con un confronto nella famosa glass room. Nel frattempo, nella prossima puntatata daremo il benvenuto a nuovi concorrenti e scopriremo cosa accadrà alla prima eliminata della stagione.

