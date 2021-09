Gossip TV

Grande Fratello Vip, Raffaella Fico usa Gianmaria Antinolfi per far infuriare Soleil Sorge?

Gianmaria Antinolfi ha vuotato il sacco, raccontando a Raffaella Fico di provare ancora forti sentimenti per Soleil Sorge. Nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe nascere una guerra, dal momento che la Fico sembra intenzionata ad aiutare il partenopeo a far ingelosire l’influencer bionda, con la quale non ha stretto un rapporto idilliaco.

Grande Fratello Vip, Antinolfi innamorato di Soleil: la confessione

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata con il botto. Il merito va tutto alla regina dei reality show nostrani, Soleil Sorge. La bionda influencer è entrata nella Casa come un ciclone, con le unghie affilate nonostante la bandiera del “girl power” issata sulla sua testa. Prima il battibecco con Raffaella Fico che sembrava poter sancire una guerra intera che avrebbe distrutto l’equilibrio di Cinecittà, poi un timido riavvicinamento che ci lascia perplessi. Flirt con Gianmaria Antinolfi sì, flirt con Gianmaria Antinolfi no: lui è cotto, lei continua a far finta di non conoscerlo più di quanto non conosca il suo dirimpettaio.

Insomma, la situazione si fa spinosa soprattuto quando l’Antinolfi sente Tommaso Eletti, criticato per le confessioni intime sull’ex Valentina Nulli Augusti, confessa al partenopeo di provare una forte attrazione per la Sorge. La situazione si aggrava quando, nonostante la Casa pululi di Vipponi, Gianmaria confida a Raffaella di essere ancora tanto innamorato di Soleil, al punto di aver confidato alla sua attuale fidanzata Greta di provare ancora qualcosa di forte per la sua ex. “Sono stato innamorato di Sole, io parlo per me. Da sc***mici ha iniziato a diventare una cosa più importante. Nella sostanza era una relazione ma nella forma lei non voleva una relazione. Anche se stavamo insieme”, ha ammesso il gieffino.

Come non approfittare della situazione, servita su in piatto d’argento? La Fico confabula con l’Antinolfi, non per sottrarlo a Soleil dato che si professa fidanzata, ma per coinvolgere il coinquilino in una recita al fine di far ingelosire l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. All’apparenza, per tutti coloro che conoscono bene la Sorge e le dinamiche vulcaniche che riesce a creare nei reality, questo potrebbe sembrare un terribile passo falso ma chissà che, invece, Raffaella e Soleil non stringano un sodalizio, cancellando Gianmaria dai radar nel pubblico nel battito di un paio di ciglia finte!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.