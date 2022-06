Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini lo confessa: ''Era troppo tempo che…''

Gossip TV

La gioia incontenibile di Alfonso Signorini, presentatore del Grande Fratello Vip, dopo l’avventura a Mykonos con alcuni ex gieffini.

La vacanza a Mykonos sembra aver ispirato tantissimo Alfonso Signorini. Il presentatore del Grande Fratello Vip, in attesa dell’annuncio delle nuove opinioniste e delle conferme sul cast della nuova edizione del reality show di Canale 5, si lascia andare a profonde e sentimentali riflessioni.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini al settimo cielo: ecco perché

Il clima mite e mediterraneo di Mykonos ha fatto molto bene ad Alfonso Signorini, che si è beato della bellezza locale, del buon cibo e della compagnia di alcuni ex gieffini, i quali hanno raggiunto il presentatore del Grande Fratello Vip per qualche giorno lontano dall’Italia. Signorini, che ha sorpreso il pubblico con una confessione, sta lavorando alla nuova edizione del reality show di Canale 5, costruendo un cast eccezionale che possa portare avanti dinamiche per lunghi mesi, dato che ormai il prolungamento del programma è cosa sicura.

Manca, invece, la conferma da parte di coloro che prenderanno il posto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sebben quest’ultima sembra ci stia ripensando e valutando l’idea di vestire ancora i panni di opinionista. Nel frattempo, Signorini è più romantico che mai e scrive nella sua rubrica su Chi:

“Ho camminato all’alba su un sentiero sterrato tra le rocce a picco sul mare, ascoltando in cuffia Mango quando canta in Mediterraneo ‘Lascia che entri il sole dentro di te e respira tutta l’aria che puoi. Era da troppo che non mi gustavo questo spettacolo […] A tenerci in vita, a farci assaporare l’intensità di quanto stiamo vivendo sono solo le emozioni”.

Signorini ha apprezzato tantissimo la fuga nella paradisiaca isola greca, accerchiato dall’amore ma anche da quella giusta solitudine che ti permette il confronto con la natura. Il presentatore è più carico che mai e siamo certi che la settima edizione del Gf Vip ci riserverà colpi di scena e molte sorprese.

