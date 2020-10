Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini su Tommaso Zorzi: "Ragazzo ingestibile"

Gossip TV

La confessione del conduttore del Grande Fratello Vip sul giovane influencer milanese.

Tommaso Zorzi è tra i protagonisti indiscussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il percorso del giovane influencer milanese ci ha pensato Alfonso Signorini, che lo ha descritto come un ragazzo in grado di destreggiarsi molto bene.

La rivelazione di Alfonso Signorini sul percorso di Tommaso Zorzi al Gf Vip

Ospite nella nuova puntata di Casa Chi, Alfonso ha commentato le ultime vicende della Casa del Grande Fratello Vip. Il conduttore del popolare reality show di Canale 5, in particolare, si è soffermato su Tommaso descrivendolo come un ragazzo molto intelligente: "E’ un ragazzo ingestibile, di rara intelligenza, con una capacità d’analisi profonda".

Signorini ha colto l'occasione anche per parlare del tanto chiacchierato nuovo ingresso nella Casa richiesto da Zorzi. Sul nome del misterioso concorrente però, il giornalista ha deciso di mantere il massimo riserbo: "Devo dire che l’ho già contattato. Entrerà tra 2-3 settimane. Indizi? Dico solo che è molto gay".

Signorini ha posto poi l’attenzione su Guenda Goria e Massimiliano Morra, che sono tornati ad essere molto vicini: "Io credo che abbiano approfittato del Cucurio. Già si sono scambiati effusioni. [...] Questo Morra, perseguitato dalla fama di essere gay, con questa scusa se le becca tutte. Non è così scemo come qualcuno pensa". E sulla figlia di Maria Teresa Ruta, che ha iniziato il suo percorso al Gf Vip in maniera piuttosto silenziosa, Alfonso sembra avere un'idea ben precisa: "Lei ha una personalità molto forte. E’ una seduttrice nata. Catturerà l’attenzione dei compagni, vedrete".

