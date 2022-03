Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran presto genitori? La rivelazione della coppia a Verissimo

Gossip TV

Alex e Delia rompono il silenzio dopo il Grande Fratello Vip: "Lo faremo".

Delia Duran è stata una delle protagoniste più discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite a Verissimo, l'ex gieffina ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa, caratterizzato dal famoso "triangolo artistico" con Alex Belli e Soleil Sorge, e svelato i suoi progetti futuri.

L'annuncio di Delia Duran e Alex Belli dopo il Gf Vip

Il percorso di Delia al Grande Fratello Vip è stato davvero intenso e ricco di colpi di scena. Intervistata da Silvia Toffanin, la showgirl venezuelana si è lasciata andare a delle nuove confessioni riguardanti il suo percorso nella Casa con Alex e Soleil: "All’inizio sono entrata in questa sorta di tunnel di confusione totale perché a volte anche il gioco ti porta a quello.E lo capisci strada facendo. All’inizio non capivo niente, ero in una fase confusionale. E per questo motivo il mio modo di pensare, mi ha portato ad un binario totalmente diverso".

"Fatto sta che, nella mia follia più totale, ho anche strappato l’anello" ha aggiunto la Duran "Poi però, quando due anime si uniscono, nel bene e nel male, è lì nella separazione che ti accorgi che quando c’è l’amore possono esserci alti e bassi, confusione, tradimenti…ma lo amo". L'ex gieffina è stata poi raggiunta in studio proprio da Belli, che ha rivelato: "Non ci siamo rimessi ancora gli anelli perché io ho ricevuto un mese fa la sentenza definitiva del divorzio perciò sono completamente libero legalmente. Lei adesso la riceverà tra poco. Ti possiamo dire che ci rimetteremo gli anelli con una celebrazione invece vera, legale. Per suggellare la promessa che abbiamo fatto il 26 Giugno dell’anno scorso".

Delia ha infine concluso l'intervista con una confessione inaspettata riguardante il suo futuro con Alex: "Sono felicissima però la prima cosa che vorrei veramente fare è un bimbo. Diventare mamma sarebbe già il momento per farlo". "Lo faremo!" ha affermato l'attore. La bella coppia sembrerebbe quindi decisa ad allargare molto presto la famiglia!

