Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini riprende Lulù Selassié: "Manuel non ti vuole, devi avere rispetto"

Signorini torna a parlare del rapporto nato al Gf Vip tra Manuel e Lulù.

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è tornato a parlare del rapporto nato tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Vedendo il giovane nuotatore in difficoltà, il conduttore del reality ha deciso di parlare con la principessa invitandola a lasciare il ragazzo libero di fare il suo percorso nella Casa in serenità e come vuole lui.

Signorini contro Lulù Selassié

La relazione nata al Grande Fratello Vip tra Manuel e Lulù è giunta al capolinea. Ad aiutare il ragazzo a far capire la situazione alla giovane principessa ci ha pensato Signorini: "È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità. Non farti castelli in aria, ti ha detto che non ti vuole vicino. A volte hai dei problemi a controllare le tue emozioni e ti comporti come una bambina".

Le parole del conduttore del Gf Vip hanno spiazzato Lulù, che ha prontamente replicato: "Penso che non siamo né amici, né fidanzati. Tutto è iniziato in modo sereno, ma ho problemi fuori da qua, voi lo sapete bene, quindi ci sono dei momenti in cui mi faccio prendere dal panico e ho degli atteggiamenti infantili".

Dopo aver ascoltato le parole della Selassiè, Bortuzzo ha deciso di prendere la parola e chiarire la sua posizione: "Io mi sono lasciato andare di cuore all'inizio, avevo bisogno di affetto, poi mi sono auto limitato perché ho visto scene che ho già vissuto in passato e non voglio rivivere [...] Sophie Codegoni? È una bellissima ragazza, mi piace come persona ma non ho interesse ad andare oltre". "Se Manuel dice di non provare interesse per Sophie non vuol dire che gli interessi tu. Non farti castelli di sabbia" ha aggiunto Signorini riferendosi a Lulù.

