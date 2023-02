Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini lancia una frecciatina a Chiara Ferragni sulla sua presenza al Festival di Sanremo

Gossip TV

Il conduttore del GFVip, Alfonso Signorini, ha lanciato una frecciatina all'influencer Chiara Ferragni, accusandola di aver "copiato" dal suo programma, durante la co-conduzione di Sanremo 2023. Vediamo insieme cosa è successo.

GFVip, Alfonso Signorini accusa Chiara Ferragni di aver "copiato" dal suo programma

Il direttore di Chi, durante la puntata del GFVip, ha deciso di criticare apertamente una delle co-conduttrici di Sanremo 2023, colpevole di aver "copiato" un format che lui ha presentato in questa edizione del Grande Fratello Vip insieme a Giulia Salemi. Nella diretta della puntata del 13 febbraio, infatti, Signorni ha attaccato l'influencer sottolineando che era stato lui a ideare questo format con la sua opinionista. A cosa si riferisce?

Durante le puntate del GFVip, come molti sapranno, Giulia Salemi spesso interviene per raccontare al pubblico cosa ne pensa il mondo dei social della puntata che va in onda e lo fa attraverso meme, tweet e commenti vari che raccoglie in giro per la rete. Anche Chiara Ferragni avrebbe portato questa idea nell'ultima serata del Festival di Sanremo 2023, decidendo di raccontare al pubblico che seguiva la kermesse cosa pensassero i social del Festival.

Con il suo intervento, Signorini ha voluto sottolineare la paternità tutta gieffina del format adottato dalla Ferragni, e nel commentare la scelta dell'influencer di "copiarli" ha detto:

"Il format con il tablet molto copiato, non voglio dire di più, ma molto copiato, chi ha orecchie per intendere, intenda"

Pur senza esplicitare il nome dell'imprenditrice digitale, tutti hanno capito che Signorini si riferiva a Ferragni. Che conduttore permaloso...

