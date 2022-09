Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso: chi lascerà la casa per votare dovrà…

Gossip TV

Alfonso Signorini, presentatore della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di abolire la quarantena per chi lascerà Cinecittà per le elezioni politiche.

Alfonso Signorini è pronto per debuttare su Canale 5 con la prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Molti dubbi sulla scelta della data, dal momento che domenica 25 settembre 2022 sono previste le votazioni per le elezioni politiche e i gieffini dovranno nuovamente sottoporsi alla quarantena per la sicurezza comune. Signorini, a sorpresa, ha fatto una scelta poco ortodossa in tal senso.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini spiazza: la decisione sulle elezioni

Mentre Orietta Berti confessa perché ha accettato il Grande Fratello Vip, con una franchezza decisamente invidiabile, Alfonso Signorini si prepara a debuttare su Canale 5 con la prima puntata. Il presentatore ha aumentato l’attesa dei fan del programma, scegliendo di non posare per la foto di rito prima dell’inizio, ma introducendo i Vipponi di volta in volta: peccato che, tuttavia, il suo piano sia fallito miseramente quando il portale Davide Maggio ha pubblicato la lista completa dei concorrenti di quest’anno.

Lo stesso ha fatto delle anticipazioni molto interessati che riguardano le votazioni per le elezioni politiche, che si terranno il 25 settembre 2022, e la possibilità dei concorrenti del Gf Vip di lasciare la casa per esprimere la propria preferenza. Dal momento in cui lasceranno Cinecittà, tutti dovranno essere monitorati e potranno essere portatori del virus, anche per contatto alla lontana come in tanti casi accade. Si era ipotizzato, dunque, che Signorini avrebbe permesso logicamente l’uscita in cambio di una settimana di quarantena in hotel prima di tornare in Casa, invece quest’ipotesi è sfumata per una procedura ben meno sicura.

“Vi avevamo scritto delle nostre perplessità sulla partenza del GFVip a ridosso delle elezioni, vista la quarantena che i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 avrebbero dovuto osservare qualora avessero deciso di andare a votare (5 giorni). Lo stesso Alfonso Signorini ha confermato questa ‘procedura’. Ebbene, consapevoli del rischio di lasciare una casa (semi)vuota, Grande Fratello – stando a quanto ci risulta – ha deciso last minute di abolire la quarantena per chi va a votare. Il concorrente, dopo aver svolto il suo dovere da cittadino, rientrerà immediatamente nell’abitazione di Cinecittà, con buona pace dei concorrenti vulnerabili, soprattutto per età, presenti in casa”.

Sembra dunque che, sebbene la norma lo richieda per sicurezza generale di tutti i concorrenti soprattutto quelli più a rischio, Alfonso non abbia intenzione di fermare lo show o di lasciare la casa del Gf Vip sguarnita, al costo di rischiare la salute ma con approvazione da parte dei concorrenti, che avrebbero accettato senza alcuna perplessità la richiesta del presentatore.

