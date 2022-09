Grande Fratello Vip, Orietta Berti spiazza a poche ore dalla prima puntata: ''Ho accettato per soldi''

Gossip TV

Orietta Berti fa una confessione spiazzante a poche ore dalla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Orietta Berti è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip e sembra già pronta a dare battaglia nello studio del reality show di Canale 5. Ecco cosa ha confessato a poche ore dal debutto sul piccolo schermo, in prima serata, al fianco di Alfonso Signorni.

Grande Fratello Vip, Orietta Berti confessa tutto!

Orietta Berti è approdata nello studio della nuova edizione del Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista, al fianco di Sonia Bruganelli. La cantante nasconde un animo focoso sotto al suo aspetto mite e giocoso ed è pronta a sfoderarlo, commentando il percorso dei gieffini di questa stagione. Il cast è stato spoilerato, provocando l’ira di Alfonso Signorini, che avrebbe voluto mantenerlo segreto sino alla prima puntata, in onda questa sera lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5. Prima del debutto ufficiale nel reality show di Signorini, Orietta ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, ammettendo di essere una grande fan del programma.

“Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio (Berlusconi, ndr) mi hanno corteggiata a lungo. L’insonnia ha a che fare con lo shock vissuto a 18 anni a causa della morte prematura e improvvisa di mio padre, a causa di un incidente stradale. Ho provato tanti farmaci nella vita, ma nessuno ha funzionato. Oggi non voglio più sentir parlare di pillole, gocce e quant’altro. Riposo giusto un paio d’ore la notte. Recupero di giorno. E in auto, quando viaggio tra una città e l’altra”.

Orietta e Sonia sembrano fermare una coppia affiatata, ben lontano dall’ipotesi dei continui punzecchiamenti in studio come per il caso di Adriana Volpe con la moglie di Bonolis. La cantante, dopo aver ammesso che la sua scelta ha fatto molto dispiacere Fabio Fazio, ha confessato perché ha accettato di prendere parte al Gf Vip.

“Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”.

