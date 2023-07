Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e quel commento che non passa inosservato...

Gossip TV

Alfonso Signorini ha pubblicato un commento sulle ultime news relative al GFVip. Ecco cosa ha dichiarato!

Mancano ancora diversi mesi all'inizio della nuova stagione del Grande Fratello Vip ma, nelle ultime settimane, si sono susseguite diverse voci sulla riconferma di alcuni volti legati al reality. Non parliamo certo del suo conduttore, Alfonso Signorini, quanto dei prossimi opinionisti e di altri personaggi della trasmissione. A ciò si aggiungono le ultime news provenienti da Mediaset e sulla rivoluzione del palinsesto che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di operare nell'azienda.

GFVip, Alfonso Signorini commenta le ultime news sul reality

Tra le varie indiscrezioni sulla prossima edizione del GFVip c'è quella secondo cui Sonia Bruganelli e Orietta Berti non faranno ritorno nel reality. In queste ore si sono succeduti diversi nomi che potrebbero prendere il loro posto, primi tra tutti quelli di Katia Ricciarelli e Paola Barale. Tuttavia, si tratta di indiscrezioni e nulla più e non è giunta nessuna conferma ufficiale da parte di Mediaset.

Sulle diverse voci messe in giro è intervenuto anche Alfonso Signorini, conduttore della trasmissione: Signorini è stato riconfermato al timone del GFVip, nonostante alcuni rumors passati facessero pensare a uno stop per il giornalista e direttore del magazine di Chi. Su Instagram, Signorini non si è trattenuto dall'esprimere un suo parere sulle ultime news che circolano sul programma e che, in molti casi, si riveleranno completamente errate.

Sul suo profilo ha così pubblicato un'immagine in cui si ripeteva la scritta "bla bla bla...." e ha aggiunto a corredo un breve, ma lapidario commento, con tanto di emoji che ridono:

"Quante se ne leggono..."

