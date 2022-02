Gossip TV

Dopo la puntata, l'attore parmense si è confrontato con la moglie Delia rivelando cosa intende fare con Soleil una volta che il reality sarà finito.

Subito dopo la fa fine della quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri, giovedì 17 febbraio 2022, i due coniugi Alex Belli e Delia Duran, si sono confrontati su quanto è accaduto. Un motivo di confronto è stato il momento intimo tra Belli e Soleil Sorge, avvenuto la mattina precedente che ha mandato su tutte le furie Delia. Alex si è ritrovato nel letto della sua amica, lasciandosi andare ad un pianto sconsolato tra sue le braccia.

Grande Fratello Vip, Alex Belli spietato con Soleil Sorge: "Finito il programma, ognuno per la sua strada"

A tal proposito, Belli ha spiegato alla moglie che si è trattato di un semplice momento di debolezza in cui ha cercato il conforto di un'amica:

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ti ripeto io non sono andato a svegliarla, stavo passando. A un certo punto… era buio perché non avevano ancora acceso le luci. Sono entrato c’erano Davide e Barù e ho detto: “volete un caffettino?” Poi quando stavamo lì sono scoppiato. Ma tu lo vedi il mio viso amore mio? Io sono stanco. Non volevo appesantire li. In questo momento tu hai già tanto peso.

“Alex non dire così, ci sei andato perché ci volevi andare. Altrimenti venivi da me. Tu hai detto: “Amore, sono qui per lei e anche per te”, ha replicato Delia, alla quale Alex ha ribattuto: "No no no. Ma quando mai ho detto sta roba. Amore hai sbagliato. Ascoltami, allora tu ascolti solo una clip che viene tagliuzzata. E la dimostrazione che ho fatto io per te uscendo il 13 dicembre da qua?"

L'attore parmense ha intoltre confessato a Delia che una volta che, quando il Grande Fratello sarà finito, non ha intenzione di rivedere Soleil e ognuno prenderà la sua strada:

Non c’è. Non c’è niente e siamo dentro 1000mq amore mio. Questa roba, quando finisce, ognuno a casa sua. Sayonara amore mio. Qui è qui, è questo il Grande Fratello.